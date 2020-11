Incêndio em fábrica de paletes é controlado pelo Corpo de Bombeiros de São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado na manhã desta terça-feira (24), às 06h40min na Rua José Dutra, bairro Martorano. A informação repassada aos bombeiros era sobre sobre um incêndio em fábrica de móveis, marcenaria.

No local foi constatado que se tratava de um incêndio ainda confinado em uma fábrica de Paletes. O proprietário já havia adentrado o local tentando combater as chamas com o uso de extintores, mas sem êxito retornou para fora da edificação e fechou a porta mantendo o sinistro confinado até a chegada dos bombeiros.

Foi montado uma linha direta com um lance de 20 metros de mangueira e também o proporcionador de espuma e iniciado o combate nas chamas ainda na fase de crescimento sob e sobre máquinas industriais e paletes de madeira (pinus).

Fo usada a técnica de combate por abafamento seguido de resfriamento, o que contribuiu para extinção rápida e eficaz, utilizando aproximadamente 400 litros da água.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar