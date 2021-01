Caminhão do Corpo de Bombeiros tomba a caminho da ocorrência

Ocorrência de acidente na BR 470, após o trevo do Monte Alegre (Patussi), sentido Rio do Sul. No deslocamento o caminhão ABTR 75 do Corpo de Bombeiros de Curitibanos também se acidentou. Na viatura estavam 3 bombeiros, sendo que 2 sofreram ferimentos leves e um saiu ileso.

De acordo com as informações levantadas pelo Portal Michel Teixeira, a equipe de bombeiros de Curitibanos foram acionados para uma ocorrência de acidente de trânsito na BR 470 depois do trevo de Monte Alegre sentido Serra da Santa para atender a uma colisão entre um veículo de passeio e um caminhão caçamba.

O caminhão dos bombeiros ABTR-75, onde havia três bombeiros, estava à caminho do acidente para prestar apoio mas acabou sofrendo uma saída de pista e tombando às margens da BR-470. Os três ocupantes do caminhão tiveram escoriações segundo o que informou o corpo de Bombeiros.