Colisão envolve dois veículos no centro de São Joaquim

No início da manhã desta quarta-feira (27), um acidente foi registrado no cruzamento da rua Davidof Lessa com a SC – 114 no Centro de São Joaquim. Um Volkswagen Up trafegava pela avenida quando teve sua lateral atingida por um Fiat Pálio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, e ao chegar no local um homem já fora do veículo relatou dores em um dos braços, ele apresentava uma escoriação e foi conduzido pela ambulância ASU ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, os demais envolvidos nada sofreram.

A Polícia Militar de São Joaquim também foi acionada para realização dos trâmites legais referentes ao trânsito.

Fotos: Elizandro Padilha