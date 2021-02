Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra recebe viatura 0km

Bom Jardim da Serra recebe nova viatura ASU para atendimento de urgência, a nova viatura foi entregue pela empresa contratada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Uma aquisição em conjunta através de emenda parlamentar do Deputado José Milton Scheffer (PP), através de um pedido da administração pública municipal e Câmara de Vereares de Bom Jardim da Serra.

O empenho do vereador João Cristiano e o ex vereador Magrão foram fundamentais e uma contra partida do CBMSC para atender o quartel de Bom Jardim da Serra. A Viatura teve um investimento de mais de 300 mil reais.

Em breve estará atendendo a população Bonjardinense, o modelo da nova viatura tem alta tecnologia embarcada garantido alta durabilidade e bom custo e benefícios, pois assim acarretara menor custo de manutenção.

“O Quartel de Bom Jardim da Serra está à 3 anos em atividades e com tão pouco tempo já obteve o respeito e carinho da população, a evolução vem aparecendo a cada dia, com seu efetivo municipal já conta com bons equipamentos, sede de atendimento em local estratégico, amplo, de fácil acesso a população e turistas”, disse Soldado BM Rossi..