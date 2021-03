Caminhão tomba em curva na Mantiqueira em Bom Jardim da Serra

As Guarnições do ABTR-175 e ASU-194, de Bom Jardim da Serra, foram acionadas pela PRE, para atender a um tombamento de um veículo de caminhão SC-390, na localidade da Mantiqueira.

Chegando no local, as guarnições constataram tratar-se de um tombamento envolvendo veículo automotor, marca Ford Cargo, com placa de Braço do Norte, conduzido por homem de 31 anos, o qual se encontrava fora do veículo e sem lesões.

Realizada a sinalização do local até chegada da PRE. A vítima recusou ser encaminhada para o hospital, assinando o termo de recusa. O ABTR-175 realizou a limpeza da pista.

Com informações do 5º Batalhão de Bombeiros Militar