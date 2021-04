Acidente no Centro de São Joaquim deixa duas pessoas feridas

A guarnição do Corpo de Bombeiros de São Joaquim composta pelas viaturas, caminhão ABTR -078 e ambulância ASU-413, foram acionadas às 22h10 deste sábado (10), na Rua Lauro Muller, para atender um acidente de trânsito envolvendo dois veículos.

Ao chegar no local foi confirmada a natureza da ocorrência e que uma das vítimas encontrava-se no banco dianteiro do carona de um dos veículos, a outra vítima, um menor estava no banco traseiro.

A colisão se deu na lateral direita do carro que ocupavam, porém as vítimas não ficaram encarceradas. Os veículos envolvidos foram um Fiat Siena Fire preto, com placas de São Joaquim – SC, atingido na lateral direita e um Chevrolet Classic de cor preta, com placas de Palhoça – SC.

A vítima do banco dianteiro foi imobilizada e conduzida à emergência do Hospital Sagrado Coração de Jesus, recebeu os primeiros socorros dentro do ASU enquanto era conduzido até o hospital de São Joaquim. A Polícia Militar de São Joaquim esteve no local para realizar os procedimentos de trânsito.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar