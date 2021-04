Três pessoas ficam feridas em acidente na localidade de São Francisco Xavier em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado às 16h16 da tarde desta sexta-feira (16), na estrada geral de São Francisco Xavier, para atender a uma saída de pista seguida de capotamento.



No local foi encontrado um veículo, VW Gol de cor branca com placas de São Joaquim, e três ocupantes que saíram por meio próprios e estavam aguardando a chegada do socorro.

Todas as três vítimas apresentavam, ferimentos leves, elas foram atendidas e conduzidas ao Hospital Sagrado Coração de Jesus para avaliações médicas.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar