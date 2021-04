Tragédia! Pai e filha morrem afogados no Rio Pelotas em São Joaquim

Eles estavam em uma canoa de madeira quando desapareceram, Adineu Emanuel da Silva 67 anos e Milene da Silva 23 anos não tiveram chances.

O Corpo de Bombeiros receberam a informação sobre um possível desaparecimento de 02 (duas) pessoas na Localidade do Fundo da Lamoa, Interior, de São Joaquim/SC. Assim foi solicitado para que os comunicantes comparecerem no quartel a fim de passar maiores informações.

No quartel, o comunicante relatou a guarnição sobre o desaparecimento de duas pessoas, na localidade acima citada, sendo que de acordo com informações, os desaparecidos eram pai e filha. Segundo o relato, na data do dia 23/04/2021 (sexta-feira), no período da manhã, ambos haviam saído de casa com destino a uma casa que ficava do outro lado do rio.

Ainda de acordo com o relato, foi utilizado uma embarcação de madeira para realizar o trajeto, porém até a data em que foi informado o desaparecimento ambos não haviam retornado para casa.

Desta forma, uma guarnição deslocou até a localidade de Fundo da Lamoa para iniciar as buscas com a viatura AR-130. Com a chegada da equipe, foram realizadas o complemento de informações e reconhecimento do local, tendo a equipe de buscas decidido por realizar buscas subaquáticas no local onde possivelmente as vitimas poderiam ter submergido e em conjunto com o drone foi efetuado buscas visuais na superfície.

Em ato contínuo, foi utilizada a técnica de busca em leque iniciada por volta das 14h40min, onde foi feita a varredura de uma área grande e por volta das 15h30min foi localizado uma bolsa que pertencia a uma das vítimas, simultaneamente populares e o drone localizaram o corpo da feminina, maior de idade, aproximadamente 550 metros abaixo do local onde havia evidências do afogamento.

Nesse momento a equipe de mergulho, deixou demarcado o ponto e realizou a busca e resgate do corpo da feminina encontrada.

E por volta das 15h50min, com a chegada do apoio de Lages, composta por mais um mergulhador, foram retomadas as buscas, a partir do ponto previamente demarcado, utilizando a técnica de busca circular e obtendo sucesso após 20 minutos. Há 6 metros, foi localizado a segunda vítima.

Participaram dessa ocorrência os mergulhadores: 1° Sargento Germano de Lages e Soldado Fortuna de São Joaquim, com apoio do Soldado Ávila e do Soldado Luan ambos bombeiros militares de São Joaquim.

Com informações do Corpo de Bombeiros