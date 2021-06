Vídeo: Bomba deixada em Banco é detonada pelo BOPE em Bom Retiro na Serra Catarinense

As guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas para uma ocorrência de ações preventivas: “A Retirada de artefato (bomba) de área pública” na Avenida 24 de Outubro, no centro de Bom Retiro, na manhã dessa segunda (07).

Chegando no local e confirmando a natureza da ocorrência (artefato/bomba no interior no banco do Bradesco – centro de Bom Retiro) o chefe de socorro se reportou ao comandante do esquadrão de antibombas que tomou ciência da operação e posicionou as viaturas em locais adequados.

Veja vídeo da detonação:

A guarnição do ASU-350 ( Ambulância de Auto Socorro de Urgência ) ficou responsável pelo resgate rápido caso fosse necessário, separou os materiais de APH (Atendimento Pré Hospitalar) e permaneceu de prontidão.

A guarnição do ABTR-182 ( caminhão Auto Bomba Tanque Resgate) também permaneceu de prontidão com seus dois resgatistas equipados com os epi’s necessários.

A descrição técnica da operação será divulgada mais tarde e de forma mais precisa com o relatório da PMSC. Em linhas gerais, a retirada do artefato foi feita com o auxilio do robô antibombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e levado para um local seguro, cerca de 6 km distante do local urbano.

As guarnições do ASU e ABTR acompanharam esse deslocamento e continuaram em prontidão auxiliando o isolamento e segurança da cena até a deflagração do artefato. Finalizado essas etapas não se fazia mais necessário a presença do trem de socorro bombeiro militar, sendo assim, as guarnição retornaram ao quartel .

Com informações do Corpo de Bombeiros