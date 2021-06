Bombeiros fazem busca por idoso de 75 anos desaparecido em mata de São Joaquim

O Corpo de Bombeiros fazem busca por um senhor de 75 anos que está desaparecido desde a tarde deste último sábado na imediações do Mirante dos Pinheiros a cerca de 4km do centro da cidade.

O Idoso Rogério Alves Guimarães, morador do Bairro Santa Paulina avisou a sua família que iria colher pinhão e saiu a pé para o lado do Mirante dos Pinheiros, como era de costume durante anos, mas dessa vez ela não retornou a sua residência.

A equipe do Corpo de Bombeiros de São Joaquim foram acionados para a busca em mata e um cão farejador será também utilizado pelas equipes de busca. As busca continuam no meio da mata com o auxílio de Bombeiros e Familiares. Ainda não se sabe se ele entrou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo da rodovia que passa pelo Mirante dos Pinheiros o que deixa uma vasta área de procura para as equipes, além da chuva, frio e mau tempo que tornam um grau de dificuldade ainda maior nas buscas.

Veja o Vídeo