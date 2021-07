Dia do Bombeiro: vidas dedicadas a salvar vidas

Hoje, 2 de julho, comemoramos o Dia Nacional do Bombeiro.A data é uma homenagem aos heróis brasileiros que se arriscam diariamente, 24 horas por dia, sete dias por semana, para cumprirem com seu juramento de Salvar e Proteger mesmo com o risco da própria vida!

O Dia do Bombeiro reveste-se de um significado todo especial. A data foi escolhida como forma de homenagear a criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro. Mas foi em 1954 que a celebração passou a constar oficialmente no calendário, também estabelecendo a realização da Semana de Prevenção Contra Incêndios.

Por Agência de notícias São Joaquim on line