Bombeiros e SAMU salvam uma vida no rio Guará, em Lages

Bombeiros e SAMU salvam uma vida no rio Guará, na tarde desta sexta-feira (10). De acordo com informações a vítima caiu da ponte, após a passagem de um caminhão. As equipes foram eficientes no deslocamento e resgate imediato com vida da vítima.

As guarnições de serviço deslocaram para atender a ocorrência de um masculino que havia caído da ponte sobre o rio Caveiras. No momento em que chegaram ao local, foi informado que ele havia se jogado de cima da ponte do rio Caveiras, o qual da acesso ao Guará, e que havia sido levado pela correnteza rio abaixo. Duas equipes deslocaram pelo leito do rio em busca da vítima e então visualizaram o masculino, de 70 anos de idade, a aproximadamente 7 metros da encosta do rio, segurando em uma galhada, exausto, confuso e com sinais e sintomas de hipotermia. De imediato, um dos integrantes da guarnição de serviço se lançou ao rio, fez a abordagem, assumiu a vítima, que estava quase submergindo, e evitou o afogamento, até que os demais integrantes da equipe pudessem lhe auxiliar no resgate com o auxílio dos equipamentos, rebocando a vítima até as margens do rio. Colocada em maca, foi içada até a parte superior do barranco, local seguro ao lado do rio, através de um sistema de ancoragem com cordas. Prontamente a equipe da USA-01 (SAMU) assumiu a vítima, a qual foi levada ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres para posterior atendimento médico.

Com informações 5º Batalhão de Bombeiros Militar