Jovem com braço quebrado morre afogado após salvar duas crianças que estava se afogando em rio em SC

O Jovem foi um verdadeiro herói ao pular em rio, mesmo com a clavícula quebrada, para salvar as duas crianças que estavam se afogando.

Na manhã desse domingo um jovem de 21 anos acabou tomando uma atitude heróica após perceber que duas crianças estavam se afogando em um rio em Santa Catarina, o rapaz que estava com o braço operado percebeu que as duas crianças estavam se afogando, de 9 anos e a outra de 12. Quando o rapaz chamado Eduardo decidiu entrar dentro do rio para salvar as duas crianças, ele que estava com seu braço operado conseguiu salvar as duas crianças mas infelizmente o pior aconteceu para ele.

O caso ocorreu em Schroeder fica na região norte de Santa Catarina, segundo testemunhas que estavam no local, o jovem entrou dentro do rio para salvar as duas crianças e infelizmente acabou se afogando logo em seguida ao realizar o salvamento delas. Estava com o braço operado, mesmo assim decidiu entrar no rio e o seu ato acabou salvando a vida dos dois jovens que foram encaminhados para o hospital logo após a retirada de dentro do rio.

Com informações Santa Catarina em Fotos