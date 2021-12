Corpo de Bombeiros é acionado duas vezes em menos de 24h para combate a incêndios em São Joaquim

Em menos de 24h este é o segundo incêndio registrado em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste sábado (11) às 07h23 para um incêndio em residência na Rua Noemi Martorano, bairro Jardim Bandeira em São Joaquim.

No local da ocorrência a guarnição se deparou com chamas e fumaça que vinham da direção frontal de uma residência de aproximadamente 45m² , contendo um cômodo de aproximadamente 10m² construído em madeira em fase de desenvolvimento completo.

A equipe iniciou o combate as chamas e fez resfriamento da área não atingida, cerca de 90% da residência, que no momento do sinistro encontrava – se vazia. Após extinção das chamas e rescaldo a guarnição isolou o local para pericia.

O morador da residência estava dormindo na hora do sinistro e conseguiu sair em tempo, ele relatou que havia feito fogo no fogão de lenha na noite anterior e suspeita que uma brasa tenha caído no chão causando o incêndio.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar