Ambulância tomba em acidente em SC e paciente que aguardava atendimento morre

Um carro colidiu com uma ambulância no final da tarde desta sexta-feira, 14. Segundo informações, o carro estava vindo na rua Vidal Ramos e não parou para a ambulância, que estava na rua Nereu Ramos. O acidente aconteceu por volta das 16h50, no Centro de Blumenau.

Os três integrantes do Samu ficaram bem. O motorista e o médico que estavam nos bancos da frente saíram ilesos. Já uma enfermeira, que estava na parte traseira do veículo, acabou sofrendo um hematoma leve na cabeça e precisou ser retirada da ambulância pelos bombeiros.

A equipe foi encaminhada à base do quartel de Blumenau para atendimento e não precisou ir ao hospital.

A ambulância estava indo para um atendimento de parada cardiorrespiratória no bairro Progresso. Ao saberem do acidente, os bombeiros enviaram o helicóptero Arcanjo 3 ao local. Entretanto, a paciente não sobreviveu.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar controlaram o trânsito no local até a retirada do veículo.

Com informações : Biguá ta on