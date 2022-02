Acidente deixa motociclistas feridos na SC-110 em São Joaquim

A guarnição do ASU 413 foi acionada para atender a uma queda de motocicleta. Chegando ao local, a guarnição confirmou a natureza da ocorrência. Tratava-se de uma Kawasaki Ninja 650R, cor verde, placas de Urubici, com 02 (duas) vítimas. O masculino, 30 anos, condutor, foi atendido pela equipe da USA-02 do SAMU.

Já a feminina (carona), 21 anos, foi atendida pela guarnição do Corpo de Bombeiros. A feminina encontrava-se sem capacete em decúbito dorsal e apresentava escoriações pelo corpo, suspeita de fratura no braço e ferimento na perna. Após imobilização, a vítima foi conduzida ao hospital para cuidados médicos.

Com informações do Corpo de Bombeiros.