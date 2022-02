Acidente fatal em Lages com mulher que perde direção do carro e bate em poste

Um grave acidente no final da madrugada deste domingo (13) deixou uma pessoa morta após o carro que ela conduzia colidir violentamente contra um poste nas margens da avenida Juscelino Kubitschek, no acesso Norte de Lages, na Serra Catarinense.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições foram acionadas, por volta das 05h30, até o referido local, onde encontrava-se um veículo Fiat Uno vermelho colidido contra um poste, sendo que o mesmo se quebrou e veio a cair trazendo junto a fiação de alta tensão.

No interior do veículo se encontrava uma mulher, a condutora, que veio a óbito e estava encarcerada entre o poste e as ferragens. Após a avaliação do local, a guarnição solicitou apoio da Celesc para efetuar o corte da energia e, após este corte, foi possível realizar a estabilização do veículo no desencarceramento da vítima.

Foto: Toninho Goulart

Quando saí para ir à Igreja, por volta de 7h30m, polícia militar, bombeiros e uma viatura do IGP estavam no local, próximo à empresa Starcar. O Acesso Norte estava interditado.

Foto: Toninho Goulart

A vítima Greicy Piccoli trabalhava como tatuadora em Lages.

Foto arquivo Pessoal

Com informações: lages Diario