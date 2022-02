Binômio (bombeiro e cão) do Corpo de Bombeiros de Lages integra 1ª equipe de SC que irá auxiliar nas buscas por vítimas em Petrópolis/RJ

O binômio (nome dado a uma dupla entre bombeiro militar e cão) formado pelo soldado Guilherme Pereira Galli e cão Sasuke, do 5º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Lages, na Serra Catarinense, é um dos integrantes da equipe composta por um total de nove militares que se deslocaram na manhã e início da tarde deste sábado (19) para Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, para auxiliar os bombeiros cariocas nas buscas pelas vítimas da tragédia provocada pelas fortes chuvas da última terça-feira (15) na cidade imperial que já deixou [até a última atualização neste sábado] 137 mortos e mais de 200 desaparecidos.

A equipe foi dividida em dois grupos, sendo a primeira embarcando pela manhã no avião Arcanjo 06 dos Bombeiros em Florianópolis com destino ao Rio de Janeiro e de lá seguiram para Petrópolis. Já o segundo grupo saiu no início da tarde no avião Arcanjo 02 e fará o mesmo roteiro indo até a capital fluminense e de lá seguindo para a cidade de Petrópolis.

Os nove militares integram os batalhões de Lages, Blumenau, Xanxerê, Curitibanos, Itajaí, Canoinhas e Florianópolis.

“Esta é uma equipe experiente, que treina muito e apaixonada pelo que faz e é com humildade, comprometimento e, principalmente, o coração que estes bombeiros chegam para ajudar nossos irmãos do Rio de Janeiro”, destacou o Comandante-Geral do CBMSC, coronel Marcos Aurélio Barcelos.

Equipe de Bombeiros de SC que foram neste sábado (19) para Petrópolis, na Região Serrana do Rio. (Foto: Ascom CBMSC)

Confira os militares desta primeira equipe enviada a Petrópolis:

Capitão Alan Deley Cielusinski — Xanxerê (comando da operação)

3º Sargento Jaques Douglas Romão e cão Bravo — Blumenau

Soldado Josckey Tracz e cão Iron — Xanxerê

Soldado Thiago Evandro de Amorim e cão Moana — Itajaí

Cabo David Canever e cão Léia — Canoinhas

Cabo Ronaldo Fumagalli e cão Hunter — Curitibanos

Soldado Giandro Rissi — Curitibanos (logística)

Soldado Guilherme Pereira Galli e cão Sasuke — Lages

Soldado Eduardo de Souza — Florianópolis (comunicação)

