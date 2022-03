Caminhão boiadeiro tomba entre São Joaquim e Bom Jardim da Serra

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim, juntamente com a equipe do SAMU, deslocou até a SC – 390, entre São Joaquim e Bom Jardim da Serra, para atender um tombamento de caminhão, próximo a localidade de Mantiqueira.



Ao chegar no local, a equipe de resgate se deparou com um caminhão cargo, boiadeiro, placas de Bom Jardim da Serra tombado. No veículo estavam três pessoas, o motorista que ficou preso às ferragens, um menino de 10 anos e mais um caroneiro, que tiveram ferimentos leves.

Após um trabalho intenso em 30 minutos de resgate, os bombeiros liberaram o motorista que foi encaminhado ao hospital Sagrado Coração de Jesus em São Joaquim. A Polícia Militar Rodoviária (PMRV) foi ao local, e com ajuda da patrulha Rural fez os trâmites legais de trânsito.