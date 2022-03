Idoso é resgatado de helicóptero após ser atacado por vaca, em SC

Equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foram mobilizadas para regatar um idoso de 72 anos que foi atacado por uma vaca, nesta terça-feira, no Médio Vale do Itajaí. A vítima estava numa região de mata isolada quando foi atingido pelo animal. O homem foi levado de helicóptero para o hospital.

O idoso conseguiu ligar para os bombeiros às 9h50 para pedir ajuda. Mas somente por volta do meio-dia as equipes conseguiram chegar até ao Faxinal do Bepe, onde ele estava. Num primeiro momento, os socorristas não puderam usar o helicóptero por causa do tempo chuvoso. Eles, então, recorreram a quadriciclo.

Ao chegarem até o idoso, os bombeiros constataram que ele havia sofrido escoriações. A vítima também recamava de dor nas costelas. Quando o tempo melhorou, a aeronava conseguiu pousar no local e transportar o homem.

Fonte O Globo