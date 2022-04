Acidente deixa jovem gravemente ferido em São Joaquim

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu um acidente de trânsito com vítima grave, o fato ocorreu por volta das 07h40 desta sexta-feira (01), na Rodovia SC 110 na altura do KM 430,300, em São Joaquim.

O acidente envolveu um veículo GM CORSA WIND placas de São Joaquim – SC, conduzido por um jovem de 26 anos de idade, e o veículo caminhão M. BENZ ACCELO 1016, emplacado em São Joaquim – SC, conduzido por um senhor de 51 anos de idade.

O sinistro ocorreu devido ao veículo caminhão M. BENZ ACCELO 1016 no momento em que saiu de uma via rural e adentrou na rodovia ter cortado a trajetória do veículo GM CORSA WIND, o condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de São Joaquim e conduzido ao Hospital de Caridade Coração de Jesus.

Com informações do 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra