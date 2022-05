Defesa Civil emite Alerta máximo para riscos de deslizamentos em São Joaquim

A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina emitiu um alerta máximo para riscos de deslizamentos município de São Joaquim que está sendo o mais afetado pelas chuvas.

Desmoronamento de residência na Invernadinha

De acordo com o Climaterra já choveu 210mm de água nas últimas 72 horas o que aumenta significativamente os riscos de deslizamentos, quedas de barreiras e encostas.

Rio transbordou e tomou conta da estrada, das pontes e dos acessos ao Vale da Invernadinha

A Defesa Civil do Município de São Joaquim do Corpo de Bombeiros já foram acionados para fazer a retirada de algumas famílias que ficaram ilhadas devido ao alto volume de água.

No interior, muitas estradas estão bloqueadas com a água passando por cima das pontes. Os casos mais acentuados foram registrados no Vale da Invernadinha e no Rio Pelotas onde as águas já encobriram a Ponte das Goiabeiras, parte da estrada e já ameaça a alagar a barreira da CIDASC.