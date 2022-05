Colisão entre dois veículos na Rodovia Caminhos da Neve

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado às 19h20 desta sexta-feira (20) para atender a um acidente de trânsito, colisão entre dois veículos, na SC 114, próximo a cervejaria São Joaquim.

No local, foi constatada colisão entre os veículos Reanult Kwid e VW Amarok, ambos com placas de São Joaquim. O primeiro era conduzido por um homem de 33 anos, o qual já se encontrava fora do veículo, ele apresentava dores na região lombar.

A vítima foi imobilizada e conduzida ao hospital Sagrado Coração de Jesus. O segundo veículo era conduzido por uma mulher, que já estava fora do veículo, sem lesões aparentes, e negou atendimento.

Imagens: Wagner Urbano

Com Informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar