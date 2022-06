Bombeiros de SC localizam duas vítimas em Recife

Cinco militares e três cães de busca do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) localizaram duas vítimas na Vila dos Milagres, em Recife. Na quarta-feira (1º), os militares continuaram a operação de buscas por vítimas desaparecidas em decorrência das chuvas que atingiram o estado de Pernambuco.

Os militares também ajudaram na localização de uma terceira vítima a partir de informações obtidas com familiares, dinâmica da cena e pela arquitetura da casa. Com isso, eles passaram as coordenadas aos Bombeiros de Espírito Santo, que localizaram a vítima.

A equipe do Corpo de Bombeiros chegou em Pernambuco na terça-feira (31) e, nesta quinta-feira (02), eles foram encaminhados para a área Camaragibe. Neste local a lama é mais mole e não há apoio de maquinário, pois não tem acesso entre as casas.