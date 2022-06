Carreta pega fogo na BR-101

O corpo de bombeiros foi acionado para atender um incêndio em uma carreta na BR- 101 Sentido Norte próximo a praça de pedágio por volta das 15h20min desta quarta-feira. Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros confirmou à ocorrência, era um veiculo carreta Scania 400, com carregamento de polietileno.

Foi montada uma linha de ataque com dois lances de mangueiras e utilizado aproximadamente dois mil litros de água para combater as chamas.

O proprietário encontrava-se no local e relatou que o incêndio iniciou no painel, não houve vitimas nem feridos no atendimento.

Com informações do TNSul