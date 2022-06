Caminhoneiro que transportava maçãs morre em grave acidente no Paraná

A classe dos motoristas de caminhão está de luto na Serra Catarinense

Um grave acidente envolvendo dois caminhões deixou três pessoas mortas na Contorno Leste (BR-116), no limite de São José dos Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Dentre as vítimas está João Paulo Andrade de Liz (24) anos, natural de Lages, ele dirigia um caminhão baú com placas de São Joaquim carregado de maçãs.

A fatalidade foi registrada por volta das 03h30 da madrugada deste sábado (11), no km 92, na pista sentido Curitiba. O bloqueio chegou a ser total nas pistas e o congestionamento chegou a pelo menos 20 quilômetros.

Os caminhões estavam carregados com frutas. O baú com carga de maçã e o de carroceria com laranja, ponkan e limão. Morreram os motoristas dos veículos e o passageiro do caminhão de laranjas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão baú que seguia no sentido a São Paulo teria invadido a pista contrária. O veículos foram removidos da rodovia por volta de 08h30. As faixas da esquerda e da direita da via principal foram liberadas em São José dos Pinhais, no sentido Foz do Iguaçu. A via marginal e a alça de acesso foram interditados no trecho.

Com informações de Banda B

Fotos: Colaboração GRUPO BR 277