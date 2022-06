Crianças ficam feridas após ataque de abelhas em escola de SC

Três crianças ficaram feridas após serem picadas por abelhas em uma escola de Canoinhas, no Norte catarinense, na tarde desta sexta-feira (24). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, os insetos se agitaram quando estudantes se aproximaram do enxame, alojado em um tronco de árvore.

O acidente aconteceu por volta das 13h, em uma unidade de ensino no bairro Piedade.

De acordo com os socorristas, o caso mais grave foi de um menino de 10 anos, que foi picado aproximadamente 40 vezes e teve reação alérgica em todo o corpo. Apesar disso, segundo os bombeiros, ele estava consciente e foi levado à unidade de saúde com sinais vitais estáveis.

Outro garoto de 10 anos, com cerca de cinco picadas, e uma menina de 9, com três picadas, também foram encaminhados ao pronto atendimento. Eles estavam com sinais vitais normais.

Segundo o relatório do bombeiros, professores e outras crianças disseram que foram atingidos também, mas não precisaram de ajuda médica.

Os bombeiros retiraram as abelhas, que faziam parte de um enxame de passagem, segundo os socorristas, e orientaram alunos e profissionais sobre os cuidados em relação às abelhas.

Ao se deparar com uma colmeia de abelhas em local urbano ou doméstico, é necessário entrar em contato com o órgão da prefeitura de sua cidade responsável pelo controle de zoonoses. Eliminar colmeias por conta própria é crime ambiental. Os insetos são silvestres, considerados importantes para a biodiversidade.

Em caso de ataque de abelhas, é preciso ligar imediatamente para os bombeiros e para o serviço médico local.

Com informações: G1