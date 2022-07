Motorista é socorrido inconsciente após caminhão descer ribanceira de 70 metros em SC

O motorista de um caminhão sofreu ferimentos graves ao sair da pista e o veículo descer uma ribanceira no final da noite desta quarta-feira, dia 13, no interior de Quilombo, no Oeste de Santa Catarina.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência pouco antes da meia-noite, na linha Pinhal. O caminhão saiu da pista e desceu uma ladeira de aproximadamente 70 metros.

O motorista foi encontrado inconsciente. Ele estava fora da cabine e apresentava sinais de traumatismo craniano, além de escoriações pelo corpo.

Depois dos primeiros socorros, o homem foi levado pelos bombeiros para atendimento médico no Hospital São Bernardo, em Quilombo, com sinais vitais alterados.

Fonte: OESTE MAIS