Carreta carregada com frango pega fogo na BR-282 próximo a Bocaina

A guarnição do ABTR-105 (caminhão) deslocou até a BR 282, próximo a Bocaina do Sul, onde atendeu um incêndio numa carreta 3 eixos puxada pelo Volvo FH, conduzida por um maaculino maior.

Chegando no local, foi constatado o sinistro, iniciado o combate com uma adutora e uma linha de ataque, sendo que a parte da carroceria estava tomada pelas chamas, a parte do cavalo já tinha sido retirada do local, sendo que a carga era de insumos alimentícios (frango)

Segundo relatos do motorista, o fogo iniciou-se pelo superaquecimento dos freios, sendo que foram utilizados 5000 litros de água,

Após o combate, foi realizado o abastecimento do caminhão no hidrante mais próximo, no centro da cidade de Bocaina do Sul, e retornado ao local para retirada da carga e carroceria do local, realizado por um trator e guincho.

A Polícia Rodoviária Federal manteve-se no local até finalização.