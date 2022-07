Acidente deixa motorista preso às ferragens entre São Joaquim e Bom Jardim da Serra

As guarnições do ABTR-166 e ASU-469 foram acionadas via COBOM para uma ocorrência de acidente de trânsito na sc-390 KM378, próximo ao cemitério da Mantiqueira.

Chegando no local foi confirmando a natureza da ocorrência, uma saída de pista seguida de tombamento de um caminhão Mercedes Bens Atego 1726, da cidade de Erval do Oeste, com dois ocupantes, sendo que o caroneiro estava deambulando no local sem ferimentos, já o motorista masculino, 23 anos, encontrava-se preso nas ferragens.

Foi realizada sinalização do local, dimensionamento da cena e após foi feito estabilização primária, a vítima estava consciente e orientada, com sinais vitais estáveis e com suspeita de fratura nos membros inferiores. Após a estabilização secundária foi iniciado o desencarceramento, em seguida a guarnição do ABTR-78 da cidade de são Joaquim chegou para auxiliar na ocorrência, juntamente com a equipe da USA do SAMU daquele município.

Foi realizado a extração da vítima, aplicado colar cervical e estabilizada em maca rígida e entregue para entregue para equipe do SAMU. O local ficou aos cuidados Polícia Rodoviária Estadual

Com informações: Corpo de bombeiros