Mulher fratura a perna em local de difícil acesso em Bom Jardim da Serra

A guarnição dos Bombeiros de Bom Jardim da Serra, foi acionada via COBOM para atendimento de uma feminina maior, com suspeita de fratura em MID – Membro Inferior Direito, na estrada Geral Rabungo, Interior do munícipio.

Após percorrer aproximadamente 15 km de estrada geral até o acesso da fazenda, onde dois masculinos aguardavam para direcionar até o local do ocorrido, a guarnição deslocou por cerca de 4 km com a viatura e mais 3 km de caminhada até o ponto exato onde a vítima encontrava-se.

No local, uma mulher com forte dor no membro inferior direito, informou ter sofrido impacto proveniente de um cabo de aço no momento em que auxiliava seu esposo a rebocar outro trator.

Apresentava sinais vitais estáveis, edema na região femoral, tíbia e fíbula rotacionado para parte interna e com deformidade no alinhamento do membro. A guarnição realizou imobilização com tala e em maca rígida, sendo conduzida ao hospital para avaliação medica acompanhada de sua filha.