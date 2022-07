Adolescente morre após sofrer choque elétrico em campo de futebol em SC

Outro menino também foi atingido pela descarga elétrica e está internado em hospital.

Uma descarga de energia em um campo de futebol amador atingiu dois adolescentes, de 14 e 15 anos, nesta terça-feira (26), em Forquilhinha, no Sul de Santa Catarina. Um dos meninos morreu vítima do choque elétrico e o outro foi encaminhado ao hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), o incidente aconteceu por volta das 17h20min. Os dois adolescentes estavam encostados na grade que beira o campo quando foram atingidos pela descarga de energia.

Eles foram atendidos pelas equipes médicas do Samu e do Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul de Santa Catarina (SARASUL), mas um deles não resistiu.

A criança resgatada com vida foi levada pelos bombeiros para o pronto socorro do município. Entretanto, por conta do estado grave de saúde, as equipes encaminharam o paciente a um hospital em Criciúma.

Segundo o delegado Túlio Falcão, as guarnições da Polícia Civil estiveram no local para determinar de onde surgiu a descarga de energia. Uma avaliação mais detalhada deve ser feita na quarta-feira (27) pela manhã.

Os bombeiros ainda não informaram as causas do acidente e devem finalizar o relatório da ocorrência ainda na noite desta terça-feira (26).