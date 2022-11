Égua é resgatada de poço pelo Corpo de Bombeiros em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado na manhã desta segunda-feira (21), às 09h30 na Avenida Irineu Bornhausen, bairro Martorano para resgatar um animal equino (égua), caído dentro de um poço feito para a construção em um terreno baldio.

No local foi realizado uma análise de como poderia ser retirado o animal, solicitou-se o auxílio de uma máquina retro escavadeira. Enquanto o recurso adicional não chegava, a guarnição começou aumentando a borda do poço com pás para cavar fazendo uma rampa pra facilitar a saída do animal.

Com esta ação a guarnição obteve sucesso , facilitando a subida e a retirada do animal, deixando este aos cuidados do proprietário que encontra-se no local. O animal não sofreu ferimentos.

Foi orientado que fosse feito o fechamento do buraco com auxílio da máquina para que não aconteça mais nenhum imprevisto, pois trata-se de um terreno baldio e não cercado, podendo eventualmente vir a cair outros animais e até mesmo pessoas.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar