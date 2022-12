Encontrado o corpo de rapaz desaparecido ao tentar atravessar a ponte do Rio Pelotas em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros encerraram na manhã domingo (04) as buscas pelo corpo de Altair Macedo Fonseca, de 33 anos, desaparecido desde quarta (30) ao tentar atravessar a ponte submersa do Rio Pelotas na localidade de Luizinho, entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O corpo do rapaz foi localizado pelos familiares que faziam as buscas nas margens do Rio, a cerca de 3km da ponte, ainda nas proximidades da localidade de Luizinho, na divisa com o Rio Grande do Sul. Os familiares avistaram primeiramente a mochila e depois encontraram o corpo preso a um galho de árvore. A Polícia Científica foi acionada para fazer perícia.

Altair Macedo Fonseca, de 33 anos, (conhecido como Tirulipa) desapareceu por volta das 11h da manhã de quarta-feira (30) ao tentar atravessar a ponte do Rio Pelotas caminhando, ele possui uma propriedade do outro lado do rio e se deslocava caminhando pela ponte submersa quando não resistiu a correnteza e se atirou no rio na tentativa de se salva nadando, porém, desapareceu logo em seguida levado pelas águas do Rio Pelotas.