Uma pessoa morre carbonizada durante incêndio em cidade da Serra Catarinense

Uma pessoa morreu carbonizada durante um incêndio na manhã deste domingo (29), em Lages. As chamas atingiram uma residência que foi completamente destruída pelo fogo.

Segundo informações, quando o Corpo de Bombeiros Militar chegou no local, o fogo consumia uma residência de madeira e já estava completamente destruída. O incêndio aconteceu na rua Rua Senador Salgado Filho, bairro Santa Maria.

Enquanto os bombeiros faziam a extinção do fogo, a equipe foi informada que haveriam duas vítimas no interior da casa. Após a extinção parcial das chamas, o corpo de bombeiros militar encontrou uma vítima totalmente carbonizada no interior da residência. O IGP e a Polícia Científica foram acionados.

Os bombeiros continuaram o trabalho na extinção do incêndio, até o rescaldo, para deixar o local seguro e sem maiores riscos. Foram utilizados aproximadamente 5.000 litros d’água, numa residência de aproximadamente 60m². O local foi deixado aos cuidados da PM e Policia Cientifica.

Com informações: 5ºBBM Rádio Clube Lages