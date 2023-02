Vídeo: Incêndio atinge galpão da empresa Irmãos Fischer, Jolitex e Focus Textil

Foram divulgadas imagens aéreas do incêndio que atingiu um galpão da empresa Irmãos Fischer, do bairro Limoeiro, que mobilizou viaturas do Corpo de Bombeiros de diversas cidades, nesta quarta-feira, 1°, em Brusque. Segundo informações, o fogo aconteceu na unidade 4 da Fischer e em outras duas empresas, a Jolitex e a Focus Textil.

A enorme quantidade de fumaça, no entorno do galpão, pôde ser vista de diversos pontos da cidade.

Começo do incêndio: O incidente começou durante o começo da tarde, por volta das 13h. O capitão Basílio, do Corpo de Bombeiros, deu a confirmação de que era em um galpão pertencente a empresa.

Além de viaturas de Brusque, outras equipes saíram de Botuverá, Gaspar, Ilhota, Timbó, Itajaí, Blumenau. Cerca de 10 viaturas estão no local. As autoridades ainda trabalham no combate ao incêndio.

Nota da empresa

A Irmãos Fischer se manifestou, e garantiu que ninguém ficou ferido. As três empresas atingidas dispensaram seus funcionários do trabalho.

