Casa pega fogo na localidade de Luizinho no interior de São Joaquim

A guarnição do ABTR-78 foi acionada via COBOM para um incêndio em residência. Chegando no local, Interior, Localidade Luizinho, São Joaquim/SC, foi confirmada a natureza da ocorrência, tratava-se de um incêndio em residência unifamiliar de madeira de aproximadamente 30 m², localizada no interior na localidade de Luizinho (aproximadamente à 28 km do centro da cidade).

No local de difícil acesso, onde não foi possível chegar com o ABTR (ficou à aproximadamente 100m do sinistro), encontravam-se populares já realizando o rescaldo da casa sinistrada e também realizaram o resfriamento da casa de madeira que ficava ao lado com o auxílio de três tratores com turbinas pulverizadoras agrícolas. A guarnição gerenciou os riscos, auxiliou no restante do rescaldo e deixou a cena aos cuidados dos familiares.

Com informações: Corpo de Bombeiros