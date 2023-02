Morre cadela dos bombeiros de SC que atuou na tragédia de Mariana

Morreu aos 14 anos, na madrugada dessa terça-feira, 14, em Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, a cadela aposentada do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar). Find era uma cadela da raça labrador e foi a primeira dupla de buscas do cabo Ronaldo Fumagalli.

Find atuou entre os anos de 2009 e 2016, com destaque para atuação na tragédia de Mariana, além de buscas por pessoas perdidas e desaparecidas em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, inclusive com apoio a outras instituições.

No legado deixou, além do treinamento de diversos cinotécnicos pelo Brasil, que realizaram cursos em Santa Catarina, também um filhote, o cão Marley, hoje ativo para buscas no CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), dupla do cabo Willian Valdeley.

Find foi o primeiro cão de busca treinado pelo cabo Fumagalli, em 2009, chegando ao 2º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Curitibanos ainda filhote. Este binômio, dupla entre bombeiro militar e cão, trouxe excelentes resultados e serviu muito bem à sociedade.

Eles conquistaram as certificações estaduais, pelo CBMSC, além das certificações da Organização Internacional de Cães de Busca e Resgate (IRO), nos níveis A e B, tanto em busca rural, quanto em urbana – busca e resgate em estruturas colapsadas. Uma das certificações ocorreu na Argentina.

“A Find cumpriu o papel de auxiliar nos trabalhos de busca e resgate de pessoas. Para mim, ela fez muito mais que isso, pois ela foi minha grande professora nessa atividade. Me mostrou os super poderes dos cães, me manteve sempre motivado para prosseguir na caminhada, com sua humildade e simplicidade. A Find era um cão pequeno para sua raça, mas superou desafios gigantes como o desastre de Mariana e as certificações internacionais. Mostrou que a técnica e o treinamento constante podem superar tudo. Seremos eternamente gratos a ela” ressalta o cabo Fumagalli.

O cabo Fumagalli está treinando o terceiro cão de busca e resgate. A Find conviveu harmonicamente com os cães Hunter, que é um cão de busca ativo e Barak, filhote em treinamento.