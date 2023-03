São Joaquim forma novos Bombeiros Comunitários e realiza promoção de BCs ativos

Aconteceu na tarde de segunda-feira (06), uma solenidade de formatura e promoção de Bombeiros Comunitários da companhia de São Joaquim, pertencente ao 5º Batalhão de Bombeiros de Santa Catarina.

Estavam presentes no evento o comandante do 5º Batalhão de Bombeiros, Coronel Muniz, também o comandante do Corpo de Bombeiros de São Joaquim Capitão Thiago, a Vice Prefeita Ana Melo, o presidente da Câmara de Vereadores Teodoro Nunes de Jesus, Vereador Fernando, Vereador Marcio Eron, além do Capitão Valério da PM, Delegado Pedrine da Polícia Civil e outras autoridades, familiares e amigos.

Para dar início a solenidade, foram entregues distintivos de graus aos Bombeiros Comunitários, que prestaram relevantes serviços à comunidade, perfazendo horas necessárias para serem agraciados com os méritos da corporação e agradecimentos da comunidade. Ao todo 24 Bombeiros receberam os distintivos.

Outro fato importante durante a solenidade, foi a formatura de dez novos bombeiros que vão atuar na corporação a partir desta data. O curso de bombeiros comunitários (cbc) é um dos diversos programas de capacitação da comunidade, oferecidos pelo corpo de bombeiros militar de Santa Catarina.

Desde a sua criação, o processo de formação comunitária passou por períodos de adaptação e aprimoramento, contando, hoje, com um modelo de excelência que é adotado em todo o território catarinense. O serviço comunitário no corpo de Bombeiros Militar, objetiva a formação de cultura preventiva e reativa, frente às emergências, facultando ainda a membros da comunidade, a condição de atuar em apoio ao corpo de Bombeiros Militar na execução desses serviços públicos.

O curso de bombeiros comunitários contou com 174 horas aulas teórico-práticas e mais 240 horas de estágio supervisionado, e se destina a formação do agente comunitário de proteção civil – nível II – e a habilitação como brigadista particular. O curso também capacita pessoas da comunidade para atuar no auxílio em emergências, sendo também um dos requisitos para se tornar bombeiro comunitário, quando, após assinar termo de adesão nos termos da lei federal do voluntariado, o formando poderá prestar auxílio à comunidade atuando em conjunto com as guarnições de serviço operacional do corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Para o comandante do Batalhão, Tenente Coronel BM Mateus Muniz Corradini, o fato de ter mais Bombeiros Comunitários na cidade representa uma sociedade mais segura. “Esses bombeiros não precisam atuar somente no dia de serviço, eles podem presenciar algum sinistro e vão estar aptos a ajudar e realizar os serviços necessários durante a ocorrência” conta o Tenente Coronel.

Para o comandante da companhia de São Joaquim, Capitão BM Thiago Da Silva, essa formatura é de extrema importância para o novo efetivo, prestando um serviço voluntário em prol da comunidade. “ Essa parceria da sociedade com a nossa instituição é de extrema importância para a ajuda nas ocorrências e podemos ativar todas as nossas viaturas na hora da ocorrência” frisa o Capitão.

Os novos bombeiros comunitários já formam incorporados e já podem tirar os serviços no quartel.

Imagens: Fabiana Oliveira – São Joaquim Online

Texto: BC Wagner Urbano – Jornalista (MTB – 5744/SC)

Auxiliar B5 São Joaquim