Bombeiros militares resgatam surfista na Praia da Joaquina

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), por meio do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) e o Samu Aeromédico, resgatou na tarde desta quarta-feira, 17, um surfista na praia da Joaquina, em Florianópolis.



A equipe de plantão do Arcanjo-01 de Florianópolis foi acionada pela Central de Operações Bombeiro Militar às 13h54 resgatar surfista que não conseguia retornar à praia devido a condição do mar. A aeronave se deslocou rapidamente, enquanto dois guarda-vidas entraram na água para verificar a situação da vítima.



O resgatista então entrou na água. A aeronave fez então o içamento da vítima e do bombeiro militar, com a utilização do equipamento de resgate sling. O surfista foi então avaliado pela equipe médica de serviço e liberada no local.

1º Tenente BM Nicolas Paolo ZANELLA

Comandante de Operações Aéreas do Arcanjo-01

1º Ten BM Leandro GRANDE Cenedesi

Relações Públicas do Batalhão de Operações Aéreas (BOA)

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

Por Secom