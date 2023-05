Corpo de Bombeiros Militar atua em duas importantes ocorrências neste domingo em Florianópolis

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), através do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) e o SAMU Aeromédico de SC atendeu a duas importantes ocorrências, na manhã deste domingo, 21, em Florianópolis. No começo da manhã foi o resgate de uma mulher na Praia da Lagoinha do Leste e depois o combate ao incêndio a um estabelecimento.

Ocorrências

A equipe de plantão do Arcanjo-01 de Florianópolis foi acionada pela Central de Operações Bombeiro Militar (COBOM) às 08h30 para realizar o resgate de uma jovem, 16 anos, na trilha da Praia da Lagoinha do Leste. A vítima, que tinha uma lesão no joelho, recebeu os primeiros atendimentos pela equipe do Grupamento de Busca e Salvamento. Devido à impossibilidade de pouso completo da aeronave no local, foi realizada a técnica de desembarque à baixa altura do tripulante na trilha e posterior embarque da vítima na aeronave.

Após a extração da vítima, a equipe médica do SAMU Aeromédico realizou os procedimentos protocolares e a jovem foi conduzida ao Hospital Celso Ramos pela ambulância do CBMSC para o tratamento.

Incêndio

Já no final da manhã deste domingo, equipes do CBMSC em Florianópolis foram acionadas para atendimento de uma ocorrência de incêndio na SC 401 no estabelecimento Fazendinha Floripa. No local funciona um complexo gastronômico em meio à natureza.

O combate ao incêndio foi iniciado pelos funcionários, sendo que quatro deles tiveram intoxicação e foram atendidos pela equipe médica do Arcanjo. Uma das vítimas, foi conduzida foi conduzida ao hospital. Não há informações de animais feridos.

Foram empenhados três caminhões e mais uma viatura operacional na ocorrência. O incêndio foi controlado e as equipes prosseguiram com o rescaldo.

Por Secom