Em Bom Jardim da Serra homem acorda com estrondo e consegue escapar antes de residência ser destruída por incêndio

Na madrugada deste sábado, 27, por volta das 3h, o Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra foi chamado para combater um incêndio em residência, na Rua Nery Arnoldo Barth, no bairro Cohab, em Bom Jardim da Serra.

Ao chegar no local, a guarnição deparou-se com o incêndio já em fase de desenvolvimento total. Imediatamente foram montadas duas linhas de combate ao fogo, sendo uma para combate direto e outra para resfriamento dos imóveis vizinhos.

Foi utilizado aproximadamente 5 mil litros de água para o combate e rescaldo, sendo necessário o abastecimento do caminhão no hidrante e o apoio de mais uma viatura para fase de rescaldo.

Segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros Militares (Cobom) havia uma vítima, mas foi realizada a averiguação no local e nenhuma vitima foi encontrada.

Apenas o proprietário estava na residência. O homem relatou que estava dormindo, quando ouviu um forte estrondo, dando tempo apenas de pegar seus documentos e se evadir do imóvel, que logo foi totalmente consumido pelas chamas. A Polícia Militar esteve no local e auxiliou no isolamento da área. O Instituto Geral de Perícias foi acionado para vistoria posterior.