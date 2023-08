Em Urubici uma vítima de choque elétrico de média tensão não sobrevive apesar dos esforços dos Bombeiros

Na tarde desta terça-feira,(08), a Guarnição dos Bombeiros de Urubici foi acionada para prestar socorro a uma vítima de choque elétrico de média tensão, em um trágico incidente que abalou a comunidade local. Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com uma situação crítica, onde a vítima já apresentava parada cardiorespiratória.

O Oficial Bombeiro Militar Comandante da Companhia com sede em São Joaquim, que coincidentemente passava pelo local no momento do ocorrido, já estava prestando os primeiros atendimentos à vítima. Imediatamente, a guarnição dos bombeiros assumiu o controle da situação, dando continuidade ao atendimento de emergência.

Equipados com desfibrilador, cânula, ambu e oxigênio suplementar, os bombeiros iniciaram os ciclos de RCP (reanimação cardiopulmonar), lutando para trazer a vítima de volta à vida. Ciclos de massagem cardíaca e choques administrados através do desfibrilador foram realizados de forma incansável, enquanto a equipe trabalhava para estabilizar o estado crítico da vítima.

Após vários esforços heróicos no local, a vítima foi cuidadosamente imobilizada em uma maca rígida e transportada às pressas para o hospital local. Acompanhando a vítima, a guarnição continuou os procedimentos de RCP durante todo o trajeto, mantendo a esperança de reverter a situação adversa.

No hospital, os médicos solicitaram a assistência contínua da guarnição dos bombeiros, que permaneceu ao lado da vítima, oferecendo suporte valioso durante os procedimentos médicos. Apesar de todos os esforços dedicados à reanimação da vítima e à aplicação de procedimentos cabíveis, o quadro clínico se mostrou resistente, e a batalha pela vida chegou a um triste desfecho, com a vítima não resistindo aos ferimentos fatais.

Após esse doloroso desfecho, a guarnição dos bombeiros foi liberada para retornar ao quartel, carregando consigo o peso do dever cumprido e a tristeza pela perda de uma vida tão preciosa. O trágico incidente serve como um lembrete sombrio dos perigos inerentes à eletricidade de média tensão e da coragem inabalável dos bombeiros que arriscam tudo para salvar vidas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.