Cavalgada em Bocaina do Sul deixa criança gravemente ferida

Segundo informações preliminares uma cavalgada acontecia no interior em Bocaina do Sul, neste sábado, 05. Segundo informações, uma das crianças, está passando por uma cirurgia neste momento(19h45), em um hospital em Rio do Sul.

Uma outra criança, conseguiu saltar do cavalo antes do choque frontal. Não se sabe ao certo o motivo do choque. O acidente ocorreu por volta do meio-dia. Equipe do corpo bombeiros atendeu. Sem confirmação das pessoas que estavam no local, que os dois cavalos podem ter sido sacrificados.

Matéria em atualização