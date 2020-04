Cervejaria São Joaquim lança o Programa Consumidor Cervejeiro na Rádio Difusora de São Joaquim

A Cervejaria São Joaquim e a Rádio Difusora FM, através do Programa Vibração 106 com a apresentação do locutor Gabriel Zamboni, lançarão na próxima sexta-feira dia 24/04/2020 as 10:15, o programa Consumidor Cervejeiro, onde falarão sobre cerveja, seus métodos, estilos e diversas curiosidades sobre este líquido que é apreciado pelo mundo todo.

Nesta mesma programação, serão sorteados vários produtos que estão sendo lançados, e também serão convidados alguns expectadores para uma brassagem coletiva no mês de maio. Estes convidados participarão de um dia de produção na fábrica.

Locais de transmissão:

Live no Instagram da Cervejaria São Joaquim: @cervejariasaojoaquim

Live no Facebook do São Joaquim online: facebook.com/saojoaquimonline

Ouça pela internet: radiodifusorasj.com.br

Podcast no Spotify do programa: Consumidor Cervejeiro