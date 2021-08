Peça de lageana foi a vencedora do Festival Nacional Cenas Curtas. EU, AMOR, concorreu com 96 outras produções . No corpo de jurados atrizes globais como Adriana Pirolli, Cristina Pereira, Mariana Santos…

O curta, EU, AMOR, foi escrito e produzido pela jornalista Júlia Adhara (21 anos). @juliaadhara @afragomeseleandrogoulart

A Talentosa Júlia é sobrinha da jornalista Carla Reche, que se diz estar muito orgulhosa da Júlia.