Bruce Willis faz pausa na carreira de ator após diagnóstico de afasia; entenda sobre a doença

A família do ator Bruce Willis, de 67 anos, anunciou que ele fará uma pausa na carreira após ser diagnosticado com afasia, doença que afeta a comunicação.

“Para os maravilhosos fãs de Bruce, como família, nós gostaríamos de compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele”, diz a publicação no Instagram.

Afasia

Segundo artigo do Hospital Albert Einstein, o distúrbio altera a capacidade dos pacientes de se comunicar de forma adequada e pode afetar as seguintes funções: capacidade de falar ou se expressar verbalmente; compreensão da linguagem verbal; compreensão da linguagem escrita (leitura) e a capacidade de escrever.

Entre as causas da afasia estão várias doenças neurológicas, como o AVC (Acidente Vascular Cerebral). O distúrbio também pode se instalar de forma gradual se relacionado a tumores cerebrais ou a doenças degenerativas como o Alzheimer.