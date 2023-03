Oscar 2023: premiação ocorre neste domingo

Hoje é o grande dia da celebração anual do cinema de Hollywood, o Oscar. Faltam apenas os detalhes finais para a chegada das estrelas da festa no tapete, que neste ano, não é vermelho, mas champanhe. Hoje para você entrar no embalo, literalmente, vamos falar de música e adiantar um pouco sobre como serão as apresentações da noite.

Todo ano, uma das categorias mais badaladas é a que junta as celebridades da música com a sétima arte. Neste ano, quatro dos indicados à Melhor Canção Original vão se apresentar.

Rihanna está voltando com tudo aos palcos e agora vai à disputa do seu primeiro Oscar com “Lift Me Up”, de “Pantera Negra: Wakanda para Sempre”, uma música cheia de emoção e homenagens.

O ex-líder da banda Talking Heads, David Byrne, que já ganhou um Oscar em 1988 pela música tema de “O Último Imperador”, agora leva à cerimônia “This is A Life”, tema de “Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo”.

Já Lady Gaga que está na terceira indicação na categoria e já tem um Oscar na estante, foi indicada por “Hold My Hand”, música tema do filme “Top Gun: Maverick”. Mas a estrela só vai à festa para assistir à cerimônia e não para cantar. Declarou que não teve tempo suficiente para se preparar por estar com a agenda lotada.

A veterana Diane Warren é figura conhecida da premiação, teve outras 13 indicações, mas nunca ganhou a estatueta. Com Sofia Carson levará aos palcos “Applause”, do filme “Tell It Like a Woman”.

Mas, se depender das previsões, nessa festa Warren deve receber, novamente, apenas aplausos, já que a grande favorita é a canção mais do que energética e animada “Naatu Naatu”, do indiano M.M. Keeravani, tema do filme “RRR” que se tornou um fenômeno pop.