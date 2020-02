PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 5 E 6 DE FEVEREIRO DE 2020.

QUARTA-FEIRA

A atuação de um sistema de alta pressão (massa de ar seco), favorece um dia de tempo bom com predomínio maior do sol intercalando com períodos de maior nebulosidade (sol e quase nublado a nublado) do Oeste ao Meio Oeste, Centro e vários pontos do Planalto Sul, com pancadas isoladas de chuva (maior parte típicas de verão) entre a tarde e noite por conta do aquecimento. Já nas áreas da Faixa Leste (Litoral, Grande Fpolis e algumas áreas da borda da Serra) e Nordeste de SC, segue com nebulosidade variável com alternância entre céu nublado a períodos de sol, com chuva mal distribuída a qualquer hora do dia por conta da umidade vinda do mar (padrão de circulação marítima). Eventuais episódios de chuva moderada a forte entre a Grande Florianópolis ao Litoral Norte com possíveis transtornos (deslizamentos e alagamentos). Intervalos de tempo seco, maiores no Litoral Sul e partes do Nordeste de SC. Muitas áreas do estado passam sem o registro de chuva ou bem pouca chuva.

Temperatura em elevação com destaque para o Extremo Oeste. Já na Faixa Leste, sensação de abafamento. Mínimas entre 10/13°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema). Máximas variando entre 33/36°C na região de Itapiranga.

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

**Temporal; chuva intensa, granizo e ventania.

QUINTA-FEIRA

Do Oeste ao Centro e Serra tempo bom com predomínio de sol e algumas nuvens alternando com intervalos de muitas nuvens. Pancadas de chuva com trovoada (típica de verão) ao longo da tarde e noite (destaque para o Meio Oeste, Centro e Planalto Sul). Já entre o Nordeste de SC e Faixa Litorânea, alterna entre chuva com intervalos de tempo seco a aberturas de sol (maiores no Sul, Oeste do Planalto Norte e Médio/Alto Vale do Itajaí). Muitas áreas de SC podem passar sem chuva.

Temperatura alta no Oeste. Abafado na maior parte de SC.

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVA.

2020 COM – DIAS COM MIN. NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NA QUARTA-FEIRA

NASCER DO SOL; 05h: 54

PÔR DO SOL; 19h: 13

Tweets by Climaterra

https://www.facebook.com/pages/Climaterra-Meteorologia-e-Agronomia/619930311412125

► Piter Scheuer – Meteorologista – CREA/SC 154169-9

► Ronaldo Coutinho – Engenheiro Agrônomo – CREA/SC nº 26.681-3

►CLIMATERRA