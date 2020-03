PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2020

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

SEXTA-FEIRA

Temperatura baixa ao amanhecer e fim da noite e agradável de tarde, mais alta no Extremo Oeste. Mínimas entre 5/8°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema). Máximas variando entre 33/36°C no Extremo Oeste, região de Itapiranga.

►Condições favoráveis para atividades no campo e ao ar livre como colheita e tratamentos (caso tenha água a disposição) nas principais áreas de produção de SC (Oeste, Planaltos, Médio/Alto Vale do Itajaí e Sul). Algum risco para as atividades de média a longa duração na região da Grande Fpolis, Baixo Vale do Itajaí, Litoral Norte e extremo o leste do Planalto Norte (chuva fraca a garoa isolada, especialmente em áreas de morros e serras).

► Nas áreas de lavoura de feijão (especialmente do Oeste, Planaltos e partes altas do Vale do Itajaí e Grande Fpolis) as madrugadas amenas a frias e com muito orvalho são favoráveis a ocorrência da antracnose, requeima na batata e outras culturas da mesma família. Evitar adubação de cobertura (a menos que tenha irrigação, caso das hortas comerciais).

► Bom período para manter, reformar ou construir açudes para reservar mais água para o ciclo de inverno e próxima safra de verão.

►Ruim para semeadura de pasto. Melhor no Litoral Norte, Grande Fpolis e Baixo Vale do Itajaí.

►Os efeitos da estiagem ganham força no Oeste, Planaltos, Vale do Itajaí, Grande Fpolis e Sul. Fica favorável para propagação do fogo, muita atenção e evitem o máximo possível qualquer tipo de queimada. Não jogar o cigarro acesso na beira de estradas e rodovias.

► Na fruticultura volta a ter boas condições para colheita e eventuais tratamentos (a água pode limitar, pela falta). Boas condições para silagem dos Planaltos, Oeste e Sul.

► Muita economia na utilização de irrigação, especialmente nas hortas comerciais.

►ECONOMIZAR ÁGUA!

SÁBADO

Temperatura baixa ao amanhecer e fim da noite e agradável de tarde, mais alta no Sul. Mínimas entre 7/10°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema). Máximas variando entre 29/32°C no Litoral Sul.

►maior risco para atividades de média a longa duração, especialmente de tarde e noite no campo e ao ar livre como colheita e tratamentos nas principais áreas de produção de SC (Oeste, Planalto Norte, Centro e pontos do Vale do Itajaí). Algum risco para as atividades de longa duração na Grande Fpolis, Baixo Vale do Itajaí, Litoral Norte (chance de chuva fraca). Bom na região da Serra e Sul.

► Nas áreas de lavoura de feijão (especialmente do Oeste, Planaltos e partes altas do Vale do Itajaí e Grande Fpolis) as madrugadas amenas a frias e com muito orvalho são favoráveis a ocorrência da antracnose, requeima na batata e outras culturas da mesma família. Bom para adubação de cobertura (caso das hortas comerciais).

► Bom período para manter, reformar ou construir açudes para reservar mais água para o ciclo de inverno e próxima safra de verão mais no Sul e Serra.

►Bom para semeadura de pasto.

►Os efeitos da estiagem pouco mudam com a chuva.

► Na fruticultura, região da Serra e Sul boas condições para colheita e eventuais tratamentos (a água pode limitar, pela falta). Boas condições para silagem no Litoral Sul.

► Muita economia na utilização de irrigação, especialmente nas hortas comerciais no Sul.

►ECONOMIZAR ÁGUA!

Obs: Condições climáticas (boa amplitude com amanhecer frio e tarde agradável a quente) propícias a resfriados e gripes. Atenção com o Coronavirus (COVID-19). Siga a orientação das autoridades e fique em casa. Aproveitem este período de quarentena para retirar qualquer objeto que possa facilitar a procriação do mosquito da dengue em SC.

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

0 abril

0 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 5 dias/geada e 0 dias com marcas negativas em SC

0 DIAS COM NEVE

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DA SERRA E DE SC, 26/3/2020

Extremas de SC registrados ontem. 25/3/2020 e hoje, 26/3/2020.

MÁXIMA, ONTEM; 13,4°C/ 34,7°C EM ITAPAIRANGA/SR.WOLFGANG

MÁXIMA, HOJE; 13,3°C/ 35,3°C EM ITAPAIRANGA/SR.WOLFGANG

MÍNIMA ONTEM; 4,5°C/ 24,3°C EM S.JOAQUIM/F.KEISER

HOJE; 4,3°C/ 29,2°C EM PAINEL/G.HUGEN

CAPITAL/INMET HOJE; 19,6°C/ 30,7°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 17,0°C/ 29,3°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 14,9°C/ 28,9°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 18,4°C/ 29,5°C

FLORIANÓPOLIS/CANTO DOS ARAÇÁS/TOMÁS W. RUAS; 21,2°C/ 27,1°C

RATONES/SÍTIO 3 MENINAS; –°C/ –°C

UFSC/RESSACADA; 17,7°C/ 29,4°C

UFSC; 18,0°C/ 30,4°C

MAFRA/EPAGRI; 12,7°C/29,7°C

CHAPECÓ/INMET; 16,5°C/29,0°C

CHAPECÓ/PITER SCHEUER; 17,3°C/29,1°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 10,3°C/27,3°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; 5,4°C/26,7°C/POSTINHO/F.K.

EXTREMOS POR REGIÃO/SC DIA 26/3/2020

EXTREMO OESTE E OESTE; 12,0°C ÁGUA DOCE E 35,3°C EM ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MEIO OESTE; 10,8°C CAÇADOR E 30,8°C LUZERNA/ROBERTO

CENTRO; 5,8°C FRAIBURGO/F.KEISER E 27,2°C FREI ROGÉRIO

PLANALTO SUL/SERRA; 4,3°C PAINEL/G.HUGEN E 30,7°C CELOS RAMOS

TOPO DA SERRA >1200 m; 5,7°C S.JOAQUIM/F.K. E 27,7°C S.JOAQUIM

LITORAL SUL; 13,9°C TUBARÃO E 33,6°C SIDERÓPOLIS/PWS

GRANDE FLORIANÓPOLIS; 14,9°C FLORIANÓPOLIS E 31,5°C ÁGUAS MORNAS

GRANDE FLORIANÓPOLIS/SERRA; 13,4°C RANCHO QUEIMADO E 29,7°C LEOBERTO LEAL

LITORAL NORTE; 13,8°C CORUPÁ E 31,7°C JARAGUÁ DO SUL

VALE DO ITAJAÍ; 11,7°C VIDAL RAMOS/C.G. E 31,5°C GUABIRUBA/C.G.

PLANALTO NORTE; 10,7°C MONTE CASTELO E 29,7°C MAFRA*

*EPAGRI

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVA.

2020 COM – DIAS COM MIN. NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NA SEXTA-FEIRA

NASCER DO SOL; 06h: 27

PÔR DO SOL; 18h: 23

